Fjölskyldan sátt eftir erfiðleika í Sádi-Arabíu

Jóhann Berg Guðmundsson og fjölskylda eru ánægð með lífið í …
Jóhann Berg Guðmundsson og fjölskylda eru ánægð með lífið í Abú Dabí. Ljósmynd/KSÍ
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Jóhann Berg Guðmundsson, landsliðsmaður í fótbolta, og eiginkona hans Hólmfríður Björnsdóttir eru ánægð með lífið og tilveruna ásamt börnum sínum þremur í Abú Dabí. Þangað fluttu þau þegar Jóhann samdi við Al Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

„Fjölskyldunni líður gríðarlega vel og þegar þú ert kominn með þrjú börn skiptir það miklu máli. Það er mun betra að vera í Abú Dabí en þar sem ég var. Krakkarnir eru komnir í virkilega góða skóla og allt utan vallar er upp á tíu, við erum því gríðarlega ánægð,“ sagði Jóhann við mbl.is.

Hann kom til félagsins frá Al-Orobah í Sádi-Arabíu og kann betur við lífið hjá Al Dhafra.

„Þetta var svolítið erfitt þar sem ég var og mikið af erfiðleikum utan vallar. Við vorum að reyna að hjálpa þeim að breyta því. Þegar kom að fjölskyldunni fannst okkur við ekki geta sagt nei við Abú Dabí,“ sagði Jóhann.

Nánar er rætt við Jóhann í Morgunblaðinu sem kom út í morgun.

mbl.is
