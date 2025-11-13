„Þetta var bara geggjað. Loksins, ég var búinn að bíða lengi eftir þessu. Fyrsti leikurinn var á móti Aserbaídsjan og sá hundraðasti. Það er ansi merkilegt,“ sagði Jóhann Berg Guðmundsson, sem lék sinn 100. A-landsleik í 2:0-sigri á Aserbaídsjan í undankeppni HM í fótbolta í Bakú í kvöld.
„Ég er búinn að bíða lengi og þetta er auðvitað frábært afrek fyrir mig og mína fjölskyldu að hafa náð þessu. Auðvitað er maður gríðarlega stoltur,“ sagði Jóhann í samtali við mbl.is eftir leikinn.
Spurður hvort hann hafi átt von á því að byrja leikinn í kvöld sagði Jóhann:
„Nei, nei, en auðvitað vonar maður það alltaf. Maður er í þessu til þess að byrja leikina. Þeir sögðu mér það í fyrradag að ég myndi byrja. Ég var klár í það og það er mikill heiður. Það er alltaf heiður að spila fyrir sína þjóð, sérstaklega með svona liði.
Ég hef verið það heppinn að vera partur af frábærum liðum og þetta er frábært lið. Markmiðið er skýrt, að reyna að komast í þetta umspil. Þetta var fyrsta skrefið í átt að því.“
Hann lagði upp annað markið í leiknum eftir vel útfærða aukaspyrnu, glæsilega fyrirgjöf og frábæran skalla Sverris Inga Ingasonar.
Var annað markið beint af æfingasvæðinu?
„Já, Davíð Snorri [Jónasson aðstoðarþjálfari] talaði um þetta, að þegar við fengjum svona aukaspyrnu miðsvæðis gætum við búið til eitthvað úr því. Við gerðum það, það heppnaðist fullkomlega,“ útskýrði Jóhann.
Líkaminn er í góðu ásigkomulagi eftir leikinn og nú á Ísland fyrir höndum úrslitaleik gegn Úkraínu í Varsjá í Póllandi á sunnudag.
„Skrokkurinn er bara fínn. Þetta er auðvitað svolítið öðruvísi fótbolti. Við höldum mikið í boltann og þreytum andstæðinginn, sem er alltaf betra.
Við tökum góða endurheimt núna og verðum klárir í leikinn á sunnudaginn. Það er allt undir þar. Við förum þangað og reynum að vinna leikinn,“ sagði hann að lokum.