Geggjað að spila með Jóa Berg

Kristian Nökkvi Hlynsson í leiknum í kvöld.
Kristian Nökkvi Hlynsson í leiknum í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta var fagmannleg frammistaða,“ sagði Kristian Nökkvi Hlynsson, miðjumaður íslenska landsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir sigur á Aserbaídsjan, 2:0, í undankeppni HM en leikið var í Bakú.

„Við komumst í 2:0 í fyrri hálfleik. Þetta var kannski ekki besti leikurinn en við kláruðum hann vel. Við erum á útivelli og stundum þarf maður að loka leiknum,“ sagði Kristian.

Hann er uppalinn hjá Breiðabliki, eins og Jóhann Berg Guðmundsson sem lék sinn 100. landsleik í kvöld.

„Það er mjög gaman fyrir hann. Maður hefur horft á landsliðið og Jóa Berg í langan tíma og að spila með honum er geggjað.“

Kristian var í byrjunarliði landsliðsins í annað sinn í kvöld. „Maður vonar alltaf það besta og það var gaman að fá að byrja,“ sagði hann kátur.

Ísland mætir Úkraínu í Varsjá á sunnudag í úrslitaleik um sæti í umspili þar sem sæti á lokamóti HM er undir.

„Mér líst vel á hann. Við þurfum að spila vel og vinna,“ sagði Kristian.

