Heimir svaraði mikilvægri spurningu

Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu mæta Portúgal í gríðarlega mikilvægum leik í F-riðli undankeppni HM í fótbolta í Dublin í Írlandi í kvöld.
Fyrir leikinn er Írland í þriðja sæti riðilsins með fjögur stig en Portúgal er í fyrsta með 10. Ungverjar eru í öðru með fimm og heimsækja Armeníu sem er í fjórða með þrjú.
Írar gætu því misst sinn möguleika á að komast í umspilið með tapi fyrir Portúgal í kvöld ef Ungverjaland hefur betur gegn Armeníu. Írland mætir síðan Ungverjalandi í lokaumferðinni í Búdapest.
Heimir sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gær og var meðal annars spurður hvort þetta væri hans mikilvægasti leikur síðan hann tók við írska landsliðinu.
„Já, þetta er leikurinn sem mest veltur á. Við vitum ekki alveg hversu mikið er undir fyrr en eftir leik Armena og Ungverja, en við þurfum að sækja allavega stig,“ svaraði Heimir.