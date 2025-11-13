Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 20:28

Ísland í annað sæti riðilsins

Eggert Aron Guðmundsson átti góðan leik í Lúxemborg í kvöld.
Eggert Aron Guðmundsson átti góðan leik í Lúxemborg í kvöld. Ljósmynd/Árni Torfa

U21-árs landsliðs karla í fótbolta vann sinn annan leik í undankeppni EM 2027 þegar liðið heimsótti Lúxemborg í C-riðli undankeppninnar í kvöld. Leiknum lauk með 3:1-sigri Íslands en íslenska liðið fer með sigrinum í 8 stig og í annað sæti riðilsins.

Færeyjar eru í efsta sætinu með 9 stig en bæði Ísland og Færeyjar hafa leikið fimm leiki hvort. Sviss er í öðru sætinu með 7 stig eftir þrjá leiki og Frakkland er í fjórða sætinu með 6 stig eftir tvo leiki. Eistland er í því fimmta með 2 stig og Lúxemborg er í neðsta sætinu með 1 stig.

Næsti leikur Íslands í undankeppninni er gegn Eistlandi á Þróttarvelli í Laugardal þann 26. mars á næsta ári.

Ísland byrjaði betur

Ágúst Orri Þorsteinsson kom Íslandi yfir strax á 15. mínútu. Ágúst Orri slapp einn í gegn eftir frábæra stungusendingu Benónýs Breka Andréssonar en varnarmenn Lúxemborgar töpuðu boltanum klaufalega í uppspili sínu í aðdraganda marksins.

Haukur Andri Haraldsson tvöfaldaði forystu íslenska liðsins á 25. mínútu eftir að íslenska liðið vann boltann djúpt á vallarhelmingi Lúxemborgar. Boltinn barst til Eggerts Arons Guðmundssonar sem sendi Hauk í gegn og hann vippaði yfir Alves Margato í marki Lúxemborgar.

Aðeins voru fimm mínútur liðnar af síðari hálfleik þegar Miguel Goncalves vann boltann af Eggerti Aroni á miðsvæðinu. Hann keyrði í átt að marki og átti þrumuskot af 30 metra færi sem Lúkas Petersson í marki Íslands réð ekki við.

Bætti upp fyrir mistökin

Eggert Aron bætti upp fyrir mistökin tveimur mínútum síðar. Hann átti þá frábæra sendingu inn fyrir á Ágúst Orra sem keyrði í átt að teignum, lagði hann svo út á Eggert Aron sem lagði boltann snyrtilega framhjá Margato af stuttu færi úr teignum.

Íslenska liðið fékk gullið tækifæri til þess að bæta við fjórða marki leiksins á 80. mínútu þegar brotið var á Hilmi Rafni Mikaelssyni innan teigs. Hilmir steig sjálfur á punktinn en Margato varði vel frá honum og lokatölur því 3:1 í Lúxemborg.

