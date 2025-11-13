Ísland með miklu meiri gæði en Aserbaídsjan

„Mér líður vel og ég er bjartsýnn á að við klárum þetta verkefni,“ sagði Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolta.net, í samtali við mbl.is fyrir leik Íslands og Aserbaídsjans í undankeppni HM karla í fótbolta í Bakú í kvöld.
Ísland vann fyrri leik liðanna á Laugardalsvelli í september 5:0 en Elvar á ekki von á eins stórum tölum í kvöld, en spáir þrátt fyrir það íslenskum sigri.
„Þetta verður strembnara en fyrri leikurinn en við erum með miklu meiri gæði í okkar liði. Við erum með sóknar- og sköpunarmátt og við klárum þetta alltaf.“
Aðeins er von á um 4.000 áhorfendum á leikinn á velli sem tekur 11.000 manns í sæti.
„Það endurspeglast ekki í áhuga fjölmiðlamanna því það er nóg af þeim mættur. Áhugi almennings er frekar lítill. Qarabag virðist vera nýtt landslið Aserbaídsjan. Árangurinn þeirra í Meistaradeildinni hefur orðið til þess. Landsliðið hefur fallið í skuggann,“ sagði Elvar.
Hann á von á einhverju óvæntu og skemmtilegu í byrjunarliði Íslands í kvöld. „Hann gefur okkur alltaf fyrirsagnarefni í byrjunarliðunum sínum og ég held það verði engin undantekning á því í kvöld. Það kæmi mér ekkert á óvart ef Jóhann Berg byrjar.“
En hverjar verða lokatölurnar í kvöld?
„Ég segi að við tökum þetta 2:0. Svo verður úrslitaleikur gegn Úkraínu á sunnudaginn,“ sagði Elvar Geir.