Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 15:46

Ísland með miklu meiri gæði en Aserbaídsjan

Íslenska liðið æfir á leikvellinum í Bakú.
Íslenska liðið æfir á leikvellinum í Bakú. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Mér líður vel og ég er bjartsýnn á að við klárum þetta verkefni,“ sagði Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolta.net, í samtali við mbl.is fyrir leik Íslands og Aserbaídsjans í undankeppni HM karla í fótbolta í Bakú í kvöld.

Ísland vann fyrri leik liðanna á Laugardalsvelli í september 5:0 en Elvar á ekki von á eins stórum tölum í kvöld, en spáir þrátt fyrir það íslenskum sigri.

„Þetta verður strembnara en fyrri leikurinn en við erum með miklu meiri gæði í okkar liði. Við erum með sóknar- og sköpunarmátt og við klárum þetta alltaf.“

Aðeins er von á um 4.000 áhorfendum á leikinn á velli sem tekur 11.000 manns í sæti.

„Það endurspeglast ekki í áhuga fjölmiðlamanna því það er nóg af þeim mættur. Áhugi almennings er frekar lítill. Qarabag virðist vera nýtt landslið Aserbaídsjan. Árangurinn þeirra í Meistaradeildinni hefur orðið til þess. Landsliðið hefur fallið í skuggann,“ sagði Elvar.

Hann á von á einhverju óvæntu og skemmtilegu í byrjunarliði Íslands í kvöld. „Hann gefur okkur alltaf fyrirsagnarefni í byrjunarliðunum sínum og ég held það verði engin undantekning á því í kvöld. Það kæmi mér ekkert á óvart ef Jóhann Berg byrjar.“

En hverjar verða lokatölurnar í kvöld?

„Ég segi að við tökum þetta 2:0. Svo verður úrslitaleikur gegn Úkraínu á sunnudaginn,“ sagði Elvar Geir.

Elvar Geir Magnússon hjá Fótbolta.net ásamt kuldalegum blaðamanni mbl.is.
Elvar Geir Magnússon hjá Fótbolta.net ásamt kuldalegum blaðamanni mbl.is. Ljósmynd/Hafliði Breiðfjörð
mbl.is
Fleira áhugavert
Nokkrar moskítóflugur fundust á Suðurlandi Gæludýrafrumvarp Ingu Sæland samþykkt „Finnst þetta bara vera orðaleikur“ Samningurinn loks orðinn að lögum
Fleira áhugavert
Nokkrar moskítóflugur fundust á Suðurlandi Verði að bregðast við stöðu í meðferðarúrræðum „Þá getum við gleymt því að PCC opni aftur“ Ísland tekur þátt í 63 milljarða stuðningi