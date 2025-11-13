Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 7:00

Minningar sem eru ómetanlegar

Sverrir Ingi Ingason vill ólmur komast á annað stórmót.
Sverrir Ingi Ingason vill ólmur komast á annað stórmót. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Sverrir Ingi Ingason var í leikmannahópi Íslands á EM 2016 í Frakklandi og á HM í Rússlandi tveimur árum síðar. Íslenska landsliðið hefur ekki komist á stórmót síðan en Sverrir vill breyta því.

„Þetta er það skemmtilegasta sem þú gerir. Það er öðruvísi að vera í landsliðinu en félagsliðinu því við þekkjumst svo vel. Það er gaman að vinna í þessum hópi.

Við erum litla liðið nánast alls staðar sem við förum og að hafa farið á stórmót eru minningar sem eru ómetanlegar. Við erum með tækifæri í höndunum núna og munum gera allt sem við getum til að vera með næsta sumar,“ sagði Sverrir við mbl.is.

Ísland mætir Aserbaísjan í dag klukkan 17 og Úkraínu á sunnudag á útivelli og með tveimur sigrum er íslenska liðið öruggt með sæti í umspili þar sem sæti á lokamóti HM í sumar er undir.

mbl.is
