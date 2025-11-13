Níu ár síðan ég skoraði síðast fyrir landsliðið

„Planið var að koma hingað og vinna leikinn,“ sagði Sverrir Ingi Ingason, landsliðsmaður í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir sigurinn sæta á Aserbaídsjan í undankeppni HM í fótbolta.
„Við erum fyrst og fremst sáttir við sigurinn. Við vorum með stjórn á þessu í fyrri hálfleik. Þeir voru aftarlega á vellinum og við skoruðum tvö góð mörk. Við hefðum getað skorað eitt í viðbót og klára leikinn.
Í seinni hálfleik koma þeir framar á völlinn og við vorum kærulausir og nálægt því að sjálfir hleypa þeim inn í leikinn. Þeir voru ekki beint að búa til vandræði handa okkur en við vorum sjálfir nálægt því,“ sagði Sverrir um leikinn.
Hann skoraði langþráð landsliðsmark er hann kom Íslandi í 2:0. Markið var það fyrsta hjá Sverri í landsliðstreyjunni í níu ár og það fyrsta í mótsleik.
„Við höfum teiknað þessa aukaspyrnu og það var kominn tími á mig að skora fyrir landsliðið. Það voru komin níu ár síðan ég gerði það síðast.
Ég byrjaði funheitur fyrstu landsleikina en hef ekki skorað síðan. Það er gaman að fá að hjálpa liðinu og nú bíður okkur stór leikur á sunnudaginn,“ sagði Sverrir.