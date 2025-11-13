„Þetta var mjög þroskuð frammistaða fannst mér,“ sagði Ísak Bergmann Jóhannesson eftir 2:0-sigur Íslands á Aserbaísjan í undankeppni HM í fótbolta í Bakú í kvöld.
„Fyrri hálfleikurinn var mjög góður með boltann. Við stjórnuðum alveg leiknum. Þeir komu aðeins ofar á okkur í seinni hálfleik og pressuðu á okkur en við náðum bara að loka þessu.
Það var mjög flott og nú getum við einbeitt okkur að því að horfa fyrst á Frakkland - Úkraínu, sjá hvað gerist þar, og svo er bara úrslitaleikur,“ sagði Ísak í samtali við mbl.is.
Leið þér vel allan leikinn?
„Mér leið sérstaklega vel í fyrri hálfleik. Þeir pressuðu aðeins á okkur í seinni hálfleik. Elli [Elías Rafn Ólafsson markvörður] gaf nokkrar sendingar sem voru ekki upp á tíu en mér fannst við vera í góðum gír allan leikinn og náðum að loka þessu,“ sagði hann.
Ísak lagði upp fyrra mark leiksins fyrir Albert Guðmundsson. Spurður hvort hann hafi vitað að Albert væri réttstæður eða hvort áhyggjur hefðu gert vart við sig sagði Ísak:
„Við vorum svona 50/50 en ég sagði við hann í morgun að ég ætlaði að reyna að finna hann eins mikið og ég gæti. Það er mjög auðvelt að spila með Alberti, hann finnur alltaf svæði og ég reyni bara að finna hann í lappir.
Hann var þarna inni á teig og ég sá hann. Það er ógeðslega gaman að spila með Alberti. Hann er þvílíkt góður í fótbolta og gerir mitt starf auðveldara.“
Fram undan er úrslitaleikur við Úkraínu um hvort liðið hafnar í öðru sæti D-riðils og fer þar með í umspil um sæti á HM 2026.
„Arnar [Gunnlaugsson landsliðsþjálfari] sagði það fyrir leikinn að við þyrftum ekki að vinna þennan leik 5:0 eða 6:0 eins og fyrri leikinn, bara koma hingað, ná í þrjá punkta og fara svo til Póllands þar sem við spilum úrslitaleik við Úkraínu.
Við vorum náttúrlega í úrslitaleik í mars 2024 á móti Úkraínu þannig að það er svolítið skrifað í skýin að við fáum þennan úrslitaleik núna aftur við Úkraínu. Vonandi klárum við þetta núna,“ sagði hann að lokum.