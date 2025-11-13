Sætur sigur í Bakú og úrslitaleikur fram undan

Ísland hafði betur gegn Aserbaídsjan, 2:0, á útivelli í undankeppni HM karla í fótbolta á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í kvöld. Sigurinn þýðir að Ísland leikur úrslitaleik við Úkraínu um sæti í umspili í Varsjá á sunnudaginn kemur.
Fyrsta færið var íslenskt þegar Guðlaugur Victor Pálsson skallaði fram hjá af stuttu færi á 11. mínútu eftir horn frá Jóhanni Berg Guðmundssyni.
Íslenska liðið hélt áfram að sækja og það skilaði fyrsta markinu á 20. mínútu. Albert Guðmundsson lagði þá boltann í netið af stuttu færi í teignum eftir glæsilega sendingu frá Ísaki Bergmann Jóhannessyni.
Aðeins tveimur mínútum síðar fékk Rufat Abdoullazade gott færi til að jafna en hann lagði boltann rétt fram hjá af stuttu færi.
Annað mark leiksins var hins vegar íslenskt og það gerði Sverrir Ingi Ingason með glæsilegum skalla í teignum eftir aukaspyrnu beint af æfingasvæðinu. Spyrnan var tekin stutt á Jóhann Berg sem átti magnaða fyrirgjöf frá vinstri á Sverri sem skallaði í fjærhornið.
Það reyndist síðasta mark fyrri hálfleiks og Ísland því með tveggja marka forskot í hálfleik, 2:0.
Albert fékk gott tækifæri til að skora sitt annað mark á 55. mínútu er hann kom sér í gott færi með glæsilegum spretti hægra megin en Aydin Bayramov varði vel frá honum.
Lítið var um færi næstu mínútur en varamaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen skaut framhjá úr þröngu færi vinstra megin í teignum á 72. mínútu.
Rufat Abbasov átti gott skot á 79. mínútu og stefndi boltinn í hornið fjær en Elías Rafn Ólafsson varði virkilega vel í marki Íslands. Anatolii Nuriiev fékk svo gott færi á 87. mínútu eftir slaka sendingu frá Elíasi en skaut yfir autt markið utan teigs.
Jón Dagur Þorsteinsson fékk fínt færi til að gera þriðja mark Íslands eftir góða sókn hægra megin en Bayramov varði aftur vel þegar mínúta var eftir af venjulegum leiktíma.
Fleiri urðu mörkin því ekki og Ísland fagnaði sætum sigri á erfiðum útivelli.