Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 13:00

Spilað á sjöunda stærsta vellinum

Keppt verður á Neftçi Arena-vellinum í Bakú.
Keppt verður á Neftçi Arena-vellinum í Bakú. Ljósmynd/Alex Nicodim

Leikur Íslands og Aserbaísjan í undankeppni HM karla í fótbolta fer fram á Neftci Arena-vellinum í Bakú klukkan 17.

Völlurinn tekur um 11.000 áhorfendur í sæti og er þriðji stærsti völlurinn í höfuðborginni Bakú og sjöundi stærsti völlur Aserbaísjans. 

Hann var byggður árið 2012 og er heimavöllur Neftchi Baku sem leikur í efstu deild Aserbaísjans.

Leikur Aserbaísjans og Frakklands á sunnudaginn verður leikinn á Tofiq Bahramov Republican Stadium, sem tekur rúmlega 30.000 áhorfendur.

Þjóðarleikvangur Aserbaísjans tekur um 70.000 manns í sæti en hann verður ónotaður að þessu sinni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Samningurinn loks orðinn að lögum Þrjú stór tré eiga að vera sjáanleg Akureyringum Mótmæli takmarki ekki rétt til fyrirlestra Samfylkingin ekki skilað ársreikningi
Fleira áhugavert
EES-samningurinn að einhverju leyti í uppnámi Ákærður fyrir tvö brot gegn stúlku á Múlaborg Gæludýrafrumvarp Ingu Sæland samþykkt Uggandi yfir fjölda innlagna barna