Spilað á sjöunda stærsta vellinum

Leikur Íslands og Aserbaísjan í undankeppni HM karla í fótbolta fer fram á Neftci Arena-vellinum í Bakú klukkan 17.
Völlurinn tekur um 11.000 áhorfendur í sæti og er þriðji stærsti völlurinn í höfuðborginni Bakú og sjöundi stærsti völlur Aserbaísjans.
Hann var byggður árið 2012 og er heimavöllur Neftchi Baku sem leikur í efstu deild Aserbaísjans.
Leikur Aserbaísjans og Frakklands á sunnudaginn verður leikinn á Tofiq Bahramov Republican Stadium, sem tekur rúmlega 30.000 áhorfendur.
Þjóðarleikvangur Aserbaísjans tekur um 70.000 manns í sæti en hann verður ónotaður að þessu sinni.