Stýrðum leiknum með og án boltans

Hákon Arnar Haraldsson átti flottan leik fyrir íslenska landsliðið í fótbolta er það sigraði Aserbaídsjan, 2:0, á útivelli í undankeppni HM í kvöld. Ísland skoraði bæði mörkin í fyrri hálfleik og gaf ekki mörg færi á sér í seinni hálfleik.
„Mér leið vel í kvöld og sérstaklega í fyrri þegar við vorum meira með boltann. Við lokuðum svo leiknum og kláruðum þetta í seinni. Við stýrðum leiknum með og án bolta.
Við hefðum alveg getað gert betur en við komum hingað, náum í þrjú stig, vinnum 2:0 og höldum hreinu. Maður hefði alltaf tekið þetta fyrir leik,“ sagði Hákon við mbl.is.
Sverrir Ingi Ingason skoraði seinna mark Íslands með fallegum skalla eftir aukaspyrnu af æfingasvæðinu.
„Við erum búnir að skora úr föstum leikatriðum í öllum gluggunum. Við æfum það mjög mikið og það skilar sér. Það sést í nútíma bolta að það er skorað mikið úr þeim. Við gerðum þetta vel og skoruðum mikilvægt mark.“
Með sigrinum tryggði Ísland sér úrslitaleik við Úkraínu í Varsjá á sunnudag, þar sem sæti í umspilinu um sæti á lokamóti HM er undir.
„Það er kominn tími til að vinna Úkraínu. Það er nóg eftir ef við komumst í umspilið en við viljum vera þar,“ sagði Hákon.