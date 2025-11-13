Þá fær þjálfarinn að finna fyrir því

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum blaðamanna á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í gær þar sem Ísland og Aserbaísjan mætast í undankeppni HM klukkan 17.
Fernando Santos var rekinn sem þjálfari Aserbaísjan eftir 5:0- tap á Laugardalsvelli í fyrri leik liðanna fyrir tveimur mánuðum. Arnar var spurður af blaðamanni frá Aserbaísjan hvort hann hefði áður lent í því að þjálfari væri rekinn eftir tap gegn hans liði.
„Þetta er í fjórða eða fimmta skipti sem það gerist á mínum ferli. Það gerðist líka þegar ég þjálfaði Víking. Ísland er oftast litli aðilinn, að tapa fyrir okkur þykir mjög slæmt og þá fær þjálfarinn stundum að finna fyrir því,“ sagði Arnar.