Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 14:00

Þá fær þjálfarinn að finna fyrir því

Fernando Santos var rekinn eftir tap á Laugardalsvelli.
Fernando Santos var rekinn eftir tap á Laugardalsvelli. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum blaðamanna á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í gær þar sem Ísland og Aserbaísjan mætast í undankeppni HM klukkan 17.

Fernando Santos var rekinn sem þjálfari Aserbaísjan eftir 5:0- tap á Laugardalsvelli í fyrri leik liðanna fyrir tveimur mánuðum. Arnar var spurður af blaðamanni frá Aserbaísjan hvort hann hefði áður lent í því að þjálfari væri rekinn eftir tap gegn hans liði.

„Þetta er í fjórða eða fimmta skipti sem það gerist á mínum ferli. Það gerðist líka þegar ég þjálfaði Víking. Ísland er oftast litli aðilinn, að tapa fyrir okkur þykir mjög slæmt og þá fær þjálfarinn stundum að finna fyrir því,“ sagði Arnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vilja flytja starfsemina á Kjalarnes Ísland tekur þátt í 63 milljarða stuðningi Sonurinn verið týndur síðan í byrjun ágúst Mikilvægt að gripið verði til aðgerða
Fleira áhugavert
Samfylkingin ekki skilað ársreikningi Gæludýrafrumvarp Ingu Sæland samþykkt Nokkrar moskítóflugur fundust á Suðurlandi Samningurinn loks orðinn að lögum