Þyrstir í mitt fyrsta stórmót

Guðlaugur Victor á æfingu með landsliðinu í Bakú.
Guðlaugur Victor á æfingu með landsliðinu í Bakú. Ljósmynd/KSÍ
„Þetta leggst mjög vel í mig,“ sagði Guðlaugur Victor Pálsson, landsliðsmaður í fótbolta, í samtali við mbl.is um leiki Íslands gegn Aserbaísjan og Úkraínu í undakeppni HM. Með tveimur sigrum er Ísland komið í umspil um sæti á lokamótinu.

Leikurinn við Aserbaísjan hefst í dag klukkan 17 og leikurinn við Úkraínu á sunnudag.

„Undirbúningurinn hefur verið svolítið skrítinn því við höfum haft minni tíma en venjulega. Við byrjum tveimur dögum fyrir leik í staðinn fyrir að minnsta kosti þremur. Annars er mikil tilhlökkun og mikið undir. Það er pressa en hún er skemmtileg,“ sagði Guðlaugur.

Aserbaísjan rak þjálfarann Fernando Santos eftir 5:0-tap gegn Íslandi í september. Guðlaugur á von á öðruvísi leik á morgun.

„Úrslitin hjá þeim hafa verið betri og það verður pottþétt ekki sama leikmynd og í fyrri leiknum á móti þeim. Þeir verða eflaust betur skipulagðir og eru auðvitað að spila á heimavelli. Þetta verður erfitt en við erum búnir að vera á jákvæðri vegferð.

Við erum vel undirbúnir. Við ætlum okkur að vinna þennan leik en við ætlum alls ekki að líta niður á þá þótt við unnum þá 5:0. Það er búið og þetta er nýr leikur,“ sagði Guðlaugur, sem þyrstir í að fara á stórmót í fyrsta skipti á ferlinum.

„Ég er þyrstur að komast á mitt fyrsta stórmót. Þar liggur öll einbeitingin,“ sagði hann.

