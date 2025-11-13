Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 11:25 | Uppfært 11:41

Tobias á leiðinni heim

Tobias Thomsen.
Tobias Thomsen. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Danski knattspyrnumaðurinn Tobias Thomsen er á förum frá Breiðabliki og gengur í raðir Köge í heimlandinu. 

Danski miðilinn Tipsbaldet segir frá en Tobias mun gangast undir læknisskoðun hjá félaginu í dag og skrifa undir þriggja ára samning. 

Köge leikur í dönsku B-deildinni en liðið er á miðju tímabili. Þó eru aðeins tveir leikir eftir fyrir langa pásu sem verður hjá dönsku B-deildinni til 1. mars. Tobias, sem er 33 ára gamall, hóf einmitt meistaraflokksferilinn með Köge í dönsku úrvalsdeildinni árið 2011.

Samningur Danans hjá Breiðabliki rann út eftir nýliðið tímabil. Tobias lék mjög vel framan af með Blikum á leiktíðinni og skoraði samtals tíu mörk í 21 leik í Bestu deildinni, en einnig þrjú mörk í Evrópuleikjum Blikanna og tvö í bikarkeppninni.

Íslandsdvöl Tobiasar gæti því verið lokið en hann lék einnig með KR og Val á árunum 2017-2020 þar sem hann varð Íslandsmeistari með báðum félögunum. Hann hefur skorað alls 28 mörk í 88 leikjum í efstu deild hér á landi. Í Danmörku hefur hann skorað 97 mörk í 216 deildaleikjum.

mbl.is
