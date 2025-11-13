Tobias á leiðinni heim

Danski knattspyrnumaðurinn Tobias Thomsen er á förum frá Breiðabliki og gengur í raðir Köge í heimlandinu.
Danski miðilinn Tipsbaldet segir frá en Tobias mun gangast undir læknisskoðun hjá félaginu í dag og skrifa undir þriggja ára samning.
Köge leikur í dönsku B-deildinni en liðið er á miðju tímabili. Þó eru aðeins tveir leikir eftir fyrir langa pásu sem verður hjá dönsku B-deildinni til 1. mars. Tobias, sem er 33 ára gamall, hóf einmitt meistaraflokksferilinn með Köge í dönsku úrvalsdeildinni árið 2011.
Samningur Danans hjá Breiðabliki rann út eftir nýliðið tímabil. Tobias lék mjög vel framan af með Blikum á leiktíðinni og skoraði samtals tíu mörk í 21 leik í Bestu deildinni, en einnig þrjú mörk í Evrópuleikjum Blikanna og tvö í bikarkeppninni.
Íslandsdvöl Tobiasar gæti því verið lokið en hann lék einnig með KR og Val á árunum 2017-2020 þar sem hann varð Íslandsmeistari með báðum félögunum. Hann hefur skorað alls 28 mörk í 88 leikjum í efstu deild hér á landi. Í Danmörku hefur hann skorað 97 mörk í 216 deildaleikjum.