Var með stórt útisvæði til að halda partý

„Við vissum hvað við þyrftum að gera til þess að tryggja okkur þennan úrslitaleik í Póllandi. Við gerðum það sem við þurftum að gera,“ sagði Albert Guðmundsson, annar af markaskorurum Íslands í 2:0-sigri á Aserbaídsjan í undankeppni HM í fótbolta í Bakú í kvöld.
„Auðvitað vissum við að við værum með betra lið. En þegar allt kemur til alls eru þetta bara 11 á móti 11 í 90 mínútur. Við lokuðum þessu í kvöld,“ bætti Albert við í samtali við mbl.is eftir leikinn.
Leið þér vel allan leikinn?
„Já, í rauninni. Auðvitað undir lokin voru þeir farnir að liggja smá á okkur en síðan var þetta bara í góðu lagi, 2:0 og þægilegt,“ sagði hann.
Albert sagði tímamismun og langt ferðalag ekki hafa haft nein áhrif fyrir leikinn í kvöld.
„Við ætlum ekkert að vera að afsaka okkur með einhverjum tímamismuni, ferðalagi eða einhverju þannig. Það var bara að koma í leikinn og vinna hann. Áfram gakk.“
Albert kom Íslandi yfir þegar hann fékk sendingu frá Ísak Bergmann Jóhannessyni, var einn á auðum sjó og afgreiddi boltann í netið. Spurður hvort hann hafi haft áhyggjur af því að vera rangstæður sagði Albert:
„Í augnablikinu leið mér eins og ég væri ekki fyrir innan en svo þegar ég fékk boltann og var svona aleinn þá fannst mér það eitthvað skrítið. Þannig að ég fagnaði ekki því ég hélt í rauninni að ég væri rangstæður eftir að ég var búinn að skora.
Þetta var eiginlega galið, ég var bara með stórt útisvæði til að halda partý. Sem betur fer var ég réttstæður. Þetta var geðveik sending frá Ísak.“
Fram undan er úrslitaleikur um annað sæti D-riðils, sem gefur sæti í umspili um laust sæti á HM 2026, gegn Úkraínu í Varsjá í Póllandi á sunnudag.
„Við gátum ekki beðið um meira og nú er bara að klára verkefnið með stæl á sunnudaginn,“ sagði hann.
Ísland hefur tapað síðustu tveimur leikjum sínum gegn Úkraínu, 3:5 á Laugardalsvelli í október og 2:1 í umspili um sæti á EM 2024 fyrir rúmu einu og hálfu ári. Íslenska liðið á því harma að hefna.
„Nákvæmlega. Þegar við töpuðum á móti þeim í mars á síðasta ári var það helvíti svekkjandi og svo í síðasta mánuði fannst mér við eiga meira skilið úr leiknum þar. Þannig að jú, það er rétt, við komum í smá hefndarhug,“ sagði Albert að lokum.