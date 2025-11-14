Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.11.2025 | 9:03

Allt er þegar þrennt er

Andri Lucas fagnar marki með íslenska liðinu í gær.
Andri Lucas fagnar marki með íslenska liðinu í gær. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta var góður leikur heilt yfir,“ sagði Andri Lucas Guðjohnsen, framherji íslenska landsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir sigurinn sterka á Aserbaídsjan, 2:0, í Bakú í gærkvöldi.

„Við náum að halda hreinu, skora tvö mörk og fengum nokkur góð augnablik og færi. Heilt yfir var þetta flott. Við hefðum getað haldið boltanum betur í seinni og ekki hleypt þeim svona oft í góðar stöður.

Stundum eru þetta ekki skemmtilegustu leikirnir fyrir framherja því þú ert með 2-3 leikmenn á þér allan tímann og þeir verjast aftarlega. Þá snýst þetta um að búa til pláss fyrir hina. Ísak og Albert nýta plássið sem þeir finna t.d. í fyrsta markinu,“ bætti hann við.

Ísland mætir Úkraínu í úrslitaleik á sunnudag í Varsjá í Póllandi. Sæti í umspili lokamóts HM er undir fyrir sigurvegarann en Ísland hefur tapað tveimur leikjum í röð gegn Úkraínu.

„Allt er þegar þrennt er. Vonandi getum við mætt almennilega. Við nýtum tímann til að ná okkur og svo undirbúum við okkur vel,“ sagði Andri.

