Fór afar fögrum orðum um Jóhann Berg

Sverrir Ingi Ingason skoraði sitt fjórða landsliðsmark er Ísland vann Aserbaísjan á útivelli, 2:0, í undankeppni HM í fótbolta í Bakú í gærkvöldi.
Hann skoraði markið með fallegum skalla eftir sendingu frá Jóhanni Berg Guðmundssyni sem var að spila sinn 100. landsleik.
„Jói hefur gefið mér ansi margar sendingar í gegnum tíðina og ég ætti að vera kominn með miklu fleiri mörk eftir bolta frá honum. Þetta er frábær áfangi hjá honum og geggjað fyrir hann að spila loksins 100. leikinn.
Hann hefur verið magnaður með landsliðinu í gegnum árin og það er erfitt að finna menn sem hafa verið betri fyrir landsliðið. Það muna allir eftir því þegar Jóhann spilaði 100. landsleikinn og fá að vera tengdur því er mjög gaman,“ sagði Sverrir.