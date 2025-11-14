Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.11.2025 | 12:43

Frá Ísafirði til Akureyrar

Diego Montiel í leik með Vestra í sumar.
Diego Montiel í leik með Vestra í sumar. mbl.is/Ólafur Árdal

Sænski knattspyrnumaðurinn Diego Montiel er genginn til liðs við KA.

Þetta tilkynnti KA á heimasíðu sinni en Montiel, sem er þrítugur, skrifaði undir tveggja ára samning á Akureyri.

Hann kemur til félagsins frá Vestra þar sem hann var lykilmaður en hann var í stóru hlutverki hjá Ísfirðingum þegar liðið varð bikarmeistari í sumar. Montiel lék alla 27 leiki Vestra í deildinni í sumar og skoraði í þeim fimm mörk.

Miðjumaðurinn lék með Varberg í sænsku B-deildinni áður en hann kom til Íslands en hann hefur einnig leikið með Vendsyssel og Velje í Danmörku, Beerschot í Belgíu, og sænsku liðunum Örgryte, Gefle, Sirius, Dalkurd, Västerås og Brommapojkarna.

