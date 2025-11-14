Framarar höfnuðu tilboði Íslandsmeistaranna

Knattspyrnudeild Fram hafnaði á dögunum tilboði Íslandsmeistara Víkings úr Reykjavík í markvörðinn Viktor Frey Sigurðsson.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Víkingar eru í markvarðaleit eftir að Pálmi Rafn Arinbjörnsson ákvað að taka sér ótímabundið hlé frá fótbolta.
Viktor, sem er 25 ára gamall, er uppalinn hjá Breiðabliki en steig sín fyrstu skref í meistaraflokki með Leikni úr Reykjavík.
Hann gekk til liðs við Framara haustið 2024 og átti frábært tímabil með liðinu í Bestu deildinni í sumar þar sem hann lék 25 leiki með liðinu. Alls á hann að baki 52 leiki í efstu deild.