Framarar höfnuðu tilboði Íslandsmeistaranna

Viktor Freyr Sigurðsson.
Viktor Freyr Sigurðsson. mbl.is/Eyþór

Knattspyrnudeild Fram hafnaði á dögunum tilboði Íslandsmeistara Víkings úr Reykjavík í markvörðinn Viktor Frey Sigurðsson.

Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Víkingar eru í markvarðaleit eftir að Pálmi Rafn Arinbjörnsson ákvað að taka sér ótímabundið hlé frá fótbolta.

Viktor, sem er 25 ára gamall, er uppalinn hjá Breiðabliki en steig sín fyrstu skref í meistaraflokki með Leikni úr Reykjavík.

Hann gekk til liðs við Framara haustið 2024 og átti frábært tímabil með liðinu í Bestu deildinni í sumar þar sem hann lék 25 leiki með liðinu. Alls á hann að baki 52 leiki í efstu deild.

