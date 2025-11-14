Ísland yrði í þriðja flokki í umspilinu

Ísland verður í þriðja styrkleikaflokki þegar dregið verður í umspilið fyrir HM karla í knattspyrnu næsta fimmtudag, takist liðinu að tryggja sér annað sætið í D-riðli með jafntefli eða sigri gegn Úkraínu í Varsjá á sunnudaginn.
Ef Úkraínumenn komast áfram verða þeir hins vegar nær örugglega í fyrsta styrkleikaflokki. Heimslisti FIFA ræður þeirri röðun og þar er Úkraína í 27. sæti en Ísland er í 74. sæti.
Það liggur ekki endanlega fyrir fyrr en á þriðjudagskvöld hvaða sextán þjóðir fara í umspilið um síðustu fjögur sætin á HM 2026 í Norður-Ameríku en umspilið fer fram í lok mars.
Þangað fara þær tólf þjóðir sem enda í öðru sæti í undanriðlunum tólf, ásamt fjórum þjóðum sem unnu sína riðla í síðustu Þjóðadeild en náðu ekki öðru tveggja efstu sætanna í sínum riðli í undankeppninni.
Liðin fjögur sem koma úr Þjóðadeildinni verða í fjórða og síðasta styrkleikaflokki. Ef farið væri eftir stöðunni eins og hún er núna væru það Wales, Rúmenía, Svíþjóð og Norður-Írland.
Hin tólf liðin myndu skiptast þannig í styrkleikaflokka:
1: Ítalía, Tyrkland, Pólland, Ungverjaland.
2: Skotland, Tékkland, Slóvakía, Albanía.
3: Norður-Makedónía, Ísland, Bosnía, Kósovó.
Ísland myndi dragast í riðil með einu liði úr fyrsta flokki, einu úr öðrum flokki og einu úr fjórða flokki.
Umspilið er með útsláttarfyrirkomulagi þannig að tvö og tvö lið eru dregin saman í hverjum riðli og mætast 26. mars. Sigurliðin í þeim leikjum fara í úrslitaleik um HM-sætið 31. mars.
Rétt er að ítreka að þetta er staðan eftir leiki undankeppninnar sem fram fóru í kvöld og hún getur tekið breytingum á næstu þremur dögum. Röðin innan styrkleikaflokkanna gæti ennfremur hugsanlega breyst eitthvað þar sem nýr heimslisti verður gefinn út á miðvikudaginn.