Íslenska liðið lent í Varsjá – Logi orðinn hressari

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta er lent í Varsjá höfuðborg Póllands eftir rúmlega fjögurra tíma flug frá Bakú, þar sem liðið vann Aserbaídsjan í undankeppni HM í gær, 2:0.
Fram undan er úrslitaleikur við Úkraínu í sömu undankeppni, þar sem sæti í umspilinu er undir. Leikið verður á heimavelli Legia Varsjá skammt frá miðborginni.
Logi Tómasson var ekki með íslenska liðinu gegn Aserbaídsjan vegna veikinda en hann sagði við íslenska fjölmiðla í dag að hann væri allur að koma til.
Við komuna til Póllands beið Eggert Aron Guðmundsson og heilsaði liðsfélögum sínum en hann var kallaður inn í hópinn í staðinn fyrir Mikael Anderson sem er meiddur.