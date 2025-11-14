Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.11.2025 | 18:42

Íslenska liðið lent í Varsjá – Logi orðinn hressari

Guðlaugur Victor Pálsson var kátur á flugvellinum í Bakú fyrir …
Guðlaugur Victor Pálsson var kátur á flugvellinum í Bakú fyrir brottför. Ljósmynd/KSÍ
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta er lent í Varsjá höfuðborg Póllands eftir rúmlega fjögurra tíma flug frá Bakú, þar sem liðið vann Aserbaídsjan í undankeppni HM í gær, 2:0.

Fram undan er úrslitaleikur við Úkraínu í sömu undankeppni, þar sem sæti í umspilinu er undir. Leikið verður á heimavelli Legia Varsjá skammt frá miðborginni.

Logi Tómasson var ekki með íslenska liðinu gegn Aserbaídsjan vegna veikinda en hann sagði við íslenska fjölmiðla í dag að hann væri allur að koma til.

Við komuna til Póllands beið Eggert Aron Guðmundsson og heilsaði liðsfélögum sínum en hann var kallaður inn í hópinn í staðinn fyrir Mikael Anderson sem er meiddur. 

mbl.is
