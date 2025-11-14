Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.11.2025 | 18:00 | Uppfært 20:51

Íþróttafréttamaður tekinn til yfirheyrslu í Varsjá

Elvar Geir með sektina í Varsjá í dag.
Elvar Geir með sektina í Varsjá í dag. mbl.is/Jóhann Ingi
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Elvar Geir Magnússon, fréttamaður á fotbolta.net, var gripinn af lögrelgumönnum á flugvelli í Varsjá í Póllandi, eftir að hann tók upp myndskeið af íslenska landsliðinu í knattspyrnu skömmu eftir lendingu liðsins síðdegis í dag. 

Hann fór með leiguflugi ásamt leikmönnum, starfsfólki landsliðsins og öðrum fjölmiðlamönnum frá Bakú til Varsjár í dag.

Upptakan átti sér stað við vegabréfaeftirlitið en slíkt er óheimilt líkt og Elvar komst að á flugvellinum.

Í frétt á fotbolta.net segir að Elvar sjálfur að myndatakan hafi átt að nýtast í frétt um komu liðsins til Póllands. Að sögn hans var upptaka á öryggismyndavél kveikjan að afskiptum lögreglu. 

Elvar var fluttur í yfirheyrslu hjá landamæravörðum, þar sem hann var spurður út í alla mögulega hluti.

Að lokum var honum sleppt gegn sektargreiðslu upp á 100 pólsk slot, eða um 3.500 krónur.

Hann sagði sjálfur að hugsanir sínar hefðu reikað í átt að því að þurfa að eyða nóttinni í fangageymslu eða greiða mun hærri sekt. Því hafi niðurstaðan í raun reynst farsæl. 

