Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 14.11.2025 | 9:15 | Uppfært 10:03

M-gjöfin: Tveir landsliðsmenn fengu tvö M

Sverrir Ingi Ingason fagnar frábæru skallamarki sínu gegn Aserbaídsjan í …
Sverrir Ingi Ingason fagnar frábæru skallamarki sínu gegn Aserbaídsjan í Bakú í gær. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland hafði betur gegn Aserbaídsjan, 2:0, á útivelli í undankeppni HM karla í fótbolta á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í gærkvöldi.

Sigurinn þýðir að Ísland leikur úrslitaleik við Úkraínu um sæti í umspili, þar sem sæti á lokamótinu er undir, í Varsjá á sunnudaginn kemur. Úkraína tapaði fyrir Frakklandi í París, 4:0, og Íslandi dugar því jafntefli.

Ísland afgreiddi Aserbaídsjan í fyrri hálfleik með mörkum frá Alberti Guðmundssyni á 20. mínútu og Sverri Inga Ingasyni á 39. mínútu.

Stoðsending í 100. leiknum

Albert lagði boltann af öryggi í netið af stuttu færi eftir glæsilega sendingu frá Ísaki Bergmanni Jóhannessyni og Sverrir skoraði með fallegum skalla eftir afar vel heppnaða aukaspyrnu af æfingasvæðinu og dásamlega fyrirgjöf frá Jóhanni Berg Guðmundssyni, sem var að leika sinn 100. landsleik.

