M-gjöfin: Tveir landsliðsmenn fengu tvö M

Ísland hafði betur gegn Aserbaídsjan, 2:0, á útivelli í undankeppni HM karla í fótbolta á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í gærkvöldi.
Sigurinn þýðir að Ísland leikur úrslitaleik við Úkraínu um sæti í umspili, þar sem sæti á lokamótinu er undir, í Varsjá á sunnudaginn kemur. Úkraína tapaði fyrir Frakklandi í París, 4:0, og Íslandi dugar því jafntefli.
Ísland afgreiddi Aserbaídsjan í fyrri hálfleik með mörkum frá Alberti Guðmundssyni á 20. mínútu og Sverri Inga Ingasyni á 39. mínútu.
Albert lagði boltann af öryggi í netið af stuttu færi eftir glæsilega sendingu frá Ísaki Bergmanni Jóhannessyni og Sverrir skoraði með fallegum skalla eftir afar vel heppnaða aukaspyrnu af æfingasvæðinu og dásamlega fyrirgjöf frá Jóhanni Berg Guðmundssyni, sem var að leika sinn 100. landsleik.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.