Riftir í Mosfellsbænum

Knattspyrnumaðurinn Þórður Gunnar Hafþórsson hefur rift samningi sínum við Aftureldingu. Samningur hans átti að renna út að loknu næsta tímabili.
Fótbolti.net greinir frá.
Þórður Gunnar, sem er 24 ára kantmaður, gekk til liðs við Aftureldingu frá Fylki fyrir síðasta tímabil. Afturelding féll úr Bestu deildinni í ár og Fylkir féll úr henni tímabilið á undan.
Hann hefur því fallið úr Bestu deildinni undanfarin tvö tímabil. Þórður Gunnar ólst upp hjá Vestra en ekki liggur fyrir að svo stöddu hvert hann heldur næst.
Öll þrjú ofangreind félög leika í 1. deild á næsta tímabili.