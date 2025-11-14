Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.11.2025 | 10:00

Þjálfari Aserbaídsjans: Dómarinn var á móti okkur

Leikmenn Íslands fagna í leikslok.
Leikmenn Íslands fagna í leikslok. Ljósmynd/Alex Nicodim

Aykhan Abbasov, þjálfari karlaliðs Aserbaídsjans í fótbolta, ræddi við fjölmiðla eftir leikinn við Ísland í undankeppni HM í Bakú í gær. Hann var mjög ósáttur við störf dómara leiksins, sem kom frá Svartfjallalandi.

„Ég vil ekki nota það sem afsökun en dómarinn var á móti okkur. Rustam Ahmedzadeh átti aldrei að fá spjald og nú missir hann af leiknum við Frakkland.

Við megum ekki gefast upp. Þetta er ungt lið og við ætlum okkur að fara aftur upp í C-deild Þjóðadeildarinnar,” sagði Abbasov á blaðamannafundi eftir leik.

