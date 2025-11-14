Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.11.2025 | 10:42 | Uppfært 12:36

Úrvalsdeildardómarar í úrslitaleik Íslands í Varsjá

Anthony Taylor dæmir leikinn í Varsjá.
Anthony Taylor dæmir leikinn í Varsjá. AFP/Oli Scarff

Enski knattspyrnudómarinn Anthony Taylor verður með flautuna þegar Úkraína tekur á móti Íslandi í lokaumferð D-riðils undankeppni HM 2026 í Varsjá í Póllandi á sunnudaginn.

Um hreinan úrslitaleik er að ræða um annað sæti riðilsins og um leið sæti í umspili fyrir lokakeppnina sem fram fer næsta sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

Bæði lið eru með sjö stig en Ísland er með mun hagstæðari markatölu og dugar því jafntefli í leiknum á sunnudaginn til þess að tryggja sér annað sætið.

Taylor er einn af bestu dómurum ensku úrvalsdeildarinnar en samlandar hans Gary Beswick og Adam Nunn verða honum til aðstoðar. Sam Barrott verður fjórði dómari, Stuart Attwell VAR-dómari og Darren England aðstoðar VAR-dómari.

