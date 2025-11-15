„Það eru allir heilir eftir létta æfingu áðan,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, á blaðamannafundi í Varsjá í dag.
Ísland leikur við Úkraínu í undankeppni HM í pólsku höfuðborginni á morgun og nægir jafntefli til að fara í umspil um sæti á lokamótinu.
„Sumir eru lemstraðari en aðrir en eftir leikinn í Bakú og menn eru að ná áttum aftur eftir erfið ferðalög. Núna lítur út fyrir að hópurinn sé góður. Eggert kemur inn og kemur með stóra brosið sitt og þá eru allir glaðir,“ sagði Arnar.