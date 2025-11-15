Arnar um tapið: Einn besti leikurinn okkar

Ísland mátti þola tap gegn Úkraínu í fyrri leik liðanna í undankeppni HM karla í fótbolta á Laugardalsvelli í síðasta mánuði, 5:3.
Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson var spurður út í leikinn á blaðamannafundi í dag af úkraínskum blaðamanni og kom svarið hans eflaust á óvart.
„Leikurinn við Úkraínu var einn sá besti í langan tíma. Við fengum á okkur fimm mörk en þau voru mjög góð og utan teigs. Við spiluðum mjög vel.
Að fá á okkur fimm mörk á móti Frakklandi er ekki slæmt. Við skoruðum fjögur líka. Við höfum bætt okkur með hverjum glugganum,“ sagði Arnar.