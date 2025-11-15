„Þetta var mjög góð og heilsteypt frammistaða fannst mér,“ sagði knattspyrnu- og landsliðsmaðurinn fyrrverandi, Emil Hallfreðsson, í samtali við Morgunblaðið þegar hann ræddi frammistöðu íslenska karlalandsliðsins í 2:0-sigrinum gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM 2026 í Bakú í Aserbaídsjan á fimmtudaginn.
Albert Guðmundsson og Sverrir Ingi Ingason skoruðu mörk Íslands í leiknum en þau komu bæði í fyrri hálfleik.
„Að vinna 2:0 á útivelli er alltaf mjög sterkt og eitthvað sem liðið getur byggt á. Mér fannst liðið tækla þennan leik virkilega vel. Strákarnir gerðu það sem þeir þurftu að gera og það var að vinna leikinn til þess að tryggja sér úrslitaleik gegn Úkraínu um annað sæti riðilsins og þar með sæti í umspilinu.
Ég er ánægður með að liðið hafi ekki gert of mikið, þótt það kunni að hljóma skringilega. Við vorum skynsamir og þetta er lið sem virðist læra af hverjum einasta leik sem það spilar, sem er mjög jákvæð þróun. Ég er mjög spenntur fyrir þessum úrslitaleik gegn Úkraínu og hef mikla trú á þessum strákum og öllu liðinu,“ sagði Emil.
Sér Emil einhver líkindi með liðinu í dag og liðinu sem hann var hluti af og fór á tvö stórmót?
„Ég hef mikla trú á því að þetta lið fari á stórmót einn daginn. Það er mikið af ungum leikmönnum í hópnum í dag, strákar sem verða betri með hverjum deginum sem líður og eru í stórum hlutverkum hjá sterkum félagsliðum í Evrópu. Þetta er lið sem á bara eftir að verða betra, eftir því sem árin líða og leikirnir verða fleiri.
Það tekur tíma að finna taktinn og mynda tengingar á milli manna en það er allt á réttri leið. Menn eru farnir að þekkja ágætlega hver inn á annan og það á bara eftir að verða betra. Ef við komumst ekki á stórmót núna þá gerist það klárlega í komandi framtíð. Ég hef ótrúlega mikla trú á þessu liði og er spenntur fyrir framtíðinni,“ bætti Emil við í samtali við Morgunblaðið.
Viðtalið við Emil má sjá í heild sinni á íþróttasíðum helgarblaðs Morgunblaðsins.