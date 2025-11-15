Gamla ljósmyndin: Nýr meðlimur í 100 leikja klúbbnum

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Jóhann Berg Guðmundsson lék í vikunni sem er að líða A-landsleik númer 100 og er þar með kominn í góðan félagsskap en Rúnar Kristinsson var sá fyrsti sem náði þeim áfanga fyrir karlalandsliðið í knattspyrnu.
Jóhann Berg lék 100. leikinn í sigrinum gegn Aserbaídsjan í undakeppni HM 2026 en svo merkilega vill til að Jóhann lék fyrsta A-landsleikinn einnig gegn Aserbaídsjan. Var það á Laugardalsvellinum hinn 20. ágúst árið 2008 og var það Ólafur Jóhannesson sem gaf Jóhanni þá tækifæri í byrjunarliðinu.
Leiknum lauk með 1:1 jafntefli og það var nýliðinn Jóhann Berg sem lagði upp mark Íslands, skallamark sem Grétar Rafn Steinsson skoraði eftir aukaspyrnu hans frá hægri kantinum.
Á meðfylgjandi mynd má sjá Jóhann í fyrsta landsleiknum en í baksýn má sjá vinstri bakvörðinn og Valsarann Bjarna Ólaf Eiríksson. Myndina tók Kjartan Þorbjörnsson eða Golli sem myndaði fyrir Morgunblaðið og mbl.is í áratugi.
Jóhann Berg hefur skorað 8 mörk í landsleikjunum 100. Hann var fastamaður í landsliðinu sem komst á EM 2016 og HM 2018. Eftirminnilegasta frammistaða hans í landsliðstreyjunni í hugum sparkunnenda er vafalítið þegar hann skoraði glæsilega þrennu í 4:4 jafntefli í Sviss í undankeppni HM 2014.
Jóhann Berg er uppalinn í Breiðabliki en lék einungis eitt tímabil, 2008, með meistaraflokki félagsins áður en hann hélt utan. Hefur hann leikið með AZ í Hollandi, Charlton og Burnley á Englandi, og Al Orobah og Al Dhafra í Saudi Arabíu.
Jóhann Berg hefur þrívegis verið á meðal 10 efstu í kjöri Samtaka íþróttafréttamanna á íþróttamanni ársins: 2017, 2018 og 2023.
Á morgun sunnudag klukkan 17 að íslenskum tíma mætir karlalandsliðið í knattspyrnu liði Úkraínu á útivelli og nái liðið stigi er Ísland komið í umspil um sæti á HM 2026.