„Menn eru einbeittir og vita út í hvað þeir eru að fara,“ sagði Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, í samtali við mbl.is í Varsjá, nánar tiltekið heimavelli Legía, þar sem íslenska karlalandsliðið mætir því úkraínska í undankeppni HM á morgun.
Íslandi nægir jafntefli til að tryggja sér sæti í umspili þar sem sæti á lokamótinu næsta sumar er undir. Ísland vann Aserbaídsjan, 2:0, í Bakú á fimmtudag og kom sér þannig í góða stöðu.
„Auðvitað eru góð úrslit alltaf skemmtileg og sérstaklega á útivöllum. Þetta var langt ferðalag en leikmenn eru vel undirbúnir, einbeittir og þeir hugsa vel um sig. Þeir eru tilbúnir í verkefnið og svo sjáum við hvernig fer á morgun,“ sagði Þorvaldur, sem var ánægður með frammistöðuna í Bakú.
„Fyrri hálfleikurinn var frábær. Sendingar og hreyfingar sérstaklega. Það er hægt að gagnrýna seinni hálfleikinn aðeins en við héldum hreinu og skoruðum tvö mjög góð mörk. Við getum ekki beðið um mikið meira,“ sagði Þorvaldur.
Seinni hluti viðtalsins verður birtur á mbl.is í fyrramálið.