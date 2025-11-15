Örlagastund á morgun

Draumurinn lifir. Ísland er enn með í baráttunni um sæti á heimsmeistaramóti karla í fótbolta sem fram fer í Norður-Ameríku næsta sumar, eftir hagstæð úrslit í næstsíðustu umferð riðlakeppninnar í fyrrakvöld.
Sigurinn á Aserbaísjan, 2:0, og tap Úkraínu í Frakklandi, 4:0, þýðir að Ísland og Úkraína eru jöfn að stigum og mætast í hreinum úrslitaleik um annað sæti riðilsins í Varsjá, höfuðborg Póllands, klukkan 17 á morgun að íslenskum tíma.
Íslandi nægir jafntefli til að ná öðru sætinu, vegna hagstæðrar markatölu, en Ísland hefur skorað 13 mörk gegn níu í fimm leikjum á meðan Úkraína hefur skorað átta mörk gegn 11. Fimm af þessum átta mörkum Úkraínumanna komu í leiknum ótrúlega á Laugardalsvelli í október þar sem þeir sigruðu 5:3.
