Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 15.11.2025 | 9:50

Örlagastund á morgun

Mikael Egill Ellertsson á fullri ferð í leiknum gegn Aserbaídsjan …
Mikael Egill Ellertsson á fullri ferð í leiknum gegn Aserbaídsjan í Bakú. Ljósmynd/Alex Nicodim
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Draumurinn lifir. Ísland er enn með í baráttunni um sæti á heimsmeistaramóti karla í fótbolta sem fram fer í Norður-Ameríku næsta sumar, eftir hagstæð úrslit í næstsíðustu umferð riðlakeppninnar í fyrrakvöld.

Sigurinn á Aserbaísjan, 2:0, og tap Úkraínu í Frakklandi, 4:0, þýðir að Ísland og Úkraína eru jöfn að stigum og mætast í hreinum úrslitaleik um annað sæti riðilsins í Varsjá, höfuðborg Póllands, klukkan 17 á morgun að íslenskum tíma.

Íslandi nægir jafntefli

Íslandi nægir jafntefli til að ná öðru sætinu, vegna hagstæðrar markatölu, en Ísland hefur skorað 13 mörk gegn níu í fimm leikjum á meðan Úkraína hefur skorað átta mörk gegn 11. Fimm af þessum átta mörkum Úkraínumanna komu í leiknum ótrúlega á Laugardalsvelli í október þar sem þeir sigruðu 5:3.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands „Verðbólgan verður erfið viðureignar“ Gervigreind áskorun fyrir allt menntakerfið „Hann lýsti því að hann náði ekki andanum“
Fleira áhugavert
„Verðbólgan verður erfið viðureignar“ „Það hefur enginn talað við mig“ Myrkur ríkir í miðborg Reykjavíkur Nýta ungmenni og leita uppi fólk í búsetuúrræðum