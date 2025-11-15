Sannfærandi sigur á Andorra

Undir 19 ára landslið karla í fótbolta vann Andorra 3:0 í öðrum leik sínum í í fyrri umferð undankeppni Evrópumótsins 2026 í Buftea í Rúmeníu í dag.
Gunnar Orri Olsen skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik. Það fyrra kom eftir aðeins níu mínútna leik og það síðara kom fjórum mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks. Viktor Bjarki Daðason innsiglaði svo sigur íslenska liðsins með marki á lokamínútu leiksins.
Báðir eru þeir leikmenn FC Köbenhavn í Danmörku og hefur Viktor Bjarki vakið þó nokkra athygli fyrir vasklega framgöngu þar.
Lokaleikur riðilsins er gegn heimamönnum í Rúmeníu þriðjudaginn 18. nóvember. Efstu tvö lið riðilsins komast áfram í seinni umferð undankeppninnar.