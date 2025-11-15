Ísland leikur við Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta í Varsjá í Póllandi klukkan 17 á morgun. Íslandi nægir jafntefli til að fara í umspil um sæti á lokamótinu, eftir sigurinn á Aserbaídsjan, 2:0, á fimmtudag.
„Þetta er stór leikur á morgun og öðruvísi en gegn Aserbaídsjan. Ég er fyrrverandi leikmaður og stundum viltu spara kraftana aðeins eins og við gerðum á móti þeim. Það er eðlilegt þegar þú ert á leiðinni í svona stóran leik.
Tilefnið á morgun er stórt. Báðar þjóðir hafa farið einu sinni á HM. Þetta verður stórt og dramatískt kvöld. Vonandi fáum við góðan leik,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á blaðamannafundi á keppnisvellinum í dag.