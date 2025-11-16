Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 17:00 | Uppfært 22:54

20.000 Úkraínumenn – 200 Íslendingar

„Allir á völlinn, allir á völlinn, vinnum Skagamenn í dag,“ …
„Allir á völlinn, allir á völlinn, vinnum Skagamenn í dag,“ segir í gömlu dægurlagi og rímað tveimur línum neðar með því að löppin á Þórólfi sé komin í lag. Friðrik Jónsson sendiherra lætur enda ekki sitt eftir liggja og er mættur á völlinn. Líkast til klifraði hann þó ekki yfir grindverkið korter í eitt sem var „ódýrasta leiðin, kostar ekki neitt,“ sem sungið var í sama lagi. Ljósmynd/Sigurgeir Ómar Sigmundsson
Atli Steinn Guðmundsson

atlisteinn@mbl.is

„Stemmningin er gríðarlega mikil og öryggisgæslan líka og við vonum að fælingarkenningin virki bara vel í kvöld og hvernig sem leikurinn fer fari allir heim glaðir,“ segir Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi, við mbl.is, staddur á Wojska Polskiego-leikvanginum í Varsjá, leikvangi pólska hersins miðað við heiti hans, þar sem leikur Íslands og Úkraínu í umspili fyrir heimsmeistaramótið 2026 er nú að hefjast.

Yrði stórslys að tapa fyrir Íslandi
„Hér eru væntanlega tæplega 20.000 Úkraínumenn á leiknum og ég veit að Íslendingar keyptu 200 miða svo það er jafnt miðað við höfðatölu,“ segir Friðrik og hlær við. Meðan á símtalinu stendur kannar Friðrik áhorfendarými vallarins og heyrist mælt á íslensku við hann að það sé 26.000 svo nærri lætur að um fullsetinn leikvang sé að ræða. Þó ekki alveg.

Sendiherrann tekur strætó á völlinn, umhverfisvænn að hætti Íslendinga.
Sendiherrann tekur strætó á völlinn, umhverfisvænn að hætti Íslendinga. Ljósmynd/Sigurgeir Ómar Sigmundsson

„Fólk er enn að streyma hér inn,“ tekur sendiherrann þó fram.

Hverju viltu spá um úrslitin í dag?

„Að sjálfsögðu býst maður við sigri og ég ætla að skjóta á 3:2. Áfram Ísland!“ segir Friðrik Jónsson sendiherra í spjalli frá Wojska Polskiego-leikvanginum þar sem brátt verður flautað til leiks.

