20.000 Úkraínumenn – 200 Íslendingar

„Stemmningin er gríðarlega mikil og öryggisgæslan líka og við vonum að fælingarkenningin virki bara vel í kvöld og hvernig sem leikurinn fer fari allir heim glaðir,“ segir Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi, við mbl.is, staddur á Wojska Polskiego-leikvanginum í Varsjá, leikvangi pólska hersins miðað við heiti hans, þar sem leikur Íslands og Úkraínu í umspili fyrir heimsmeistaramótið 2026 er nú að hefjast.
„Hér eru væntanlega tæplega 20.000 Úkraínumenn á leiknum og ég veit að Íslendingar keyptu 200 miða svo það er jafnt miðað við höfðatölu,“ segir Friðrik og hlær við. Meðan á símtalinu stendur kannar Friðrik áhorfendarými vallarins og heyrist mælt á íslensku við hann að það sé 26.000 svo nærri lætur að um fullsetinn leikvang sé að ræða. Þó ekki alveg.
„Fólk er enn að streyma hér inn,“ tekur sendiherrann þó fram.
Hverju viltu spá um úrslitin í dag?
„Að sjálfsögðu býst maður við sigri og ég ætla að skjóta á 3:2. Áfram Ísland!“ segir Friðrik Jónsson sendiherra í spjalli frá Wojska Polskiego-leikvanginum þar sem brátt verður flautað til leiks.