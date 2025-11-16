Arnar er frábær og treystir mér

„Þetta er virkilega svekkjandi,“ sagði Guðlaugur Victor Pálsson, landsliðsmaður í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Úkraínu í úrslitaleik um sæti í umspili HM í kvöld.
„Við gáfum allt í þennan erfiða leik og mér fannst við stýra þessu ágætlega þangað til þeir skora. Markvörðurinn varði rosalega stuttu á undan og þar liggur munurinn. Þetta var ótrúlega svekkjandi,“ sagði Guðlaugur og hélt áfram:
„Ég stoltur af strákunum og við gáfum allt í þetta. Fótbolti er leikur litlu atriðanna. Það féll þeim megin í dag.“
Þrátt fyrir erfitt tap í kvöld er Guðlaugur brattur upp á framhaldið.
„Lífið heldur áfram. Það er nýr dagur á morgun en þetta á eftir að sitja í manni eins og öll töp. Nú er langt í næstu landsleiki en það er starf þjálfarans að fara yfir þetta og svo er það næsta mót. Það er mjög björt framtíð.“
Hann hefur sjálfur engan áhuga á öðru en að halda áfram að spila fyrir landsliðið.
„Á meðan þjálfarinn vill nota mig er ég alltaf klár. Mér finnst Arnar frábær og hann treystir mér. Ég gef alltaf 100% í þetta fyrir hann og hópinn. Það stærsta sem þú getur gert sem fótboltamaður er að spila með landsliðinu,“ sagði Guðlaugur.