Arnar kenndi Sölva um tapið

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir því úkraínska í úrslitaleik um sæti í umspili fyrir lokamót HM klukkan 17.
Fyrir ári síðan fór Arnar í úrslitaleik með Víkingi gegn Breiðabliki þar sem Íslandsmeistaratitilinn var undir en tapaði illa.
„Ég kenni Sölva (Geir Ottesen) um þann leik,“ sagði Arnar á blaðamannafundi íslenska liðsins í gær og hló.
„Við fórum í fullt af úrslitaleikjum með Víkingi. Við vildum stórkostlegan leik á móti Breiðabliki og kannski var það of djaft. Leikmyndin verður meira eins og gegn Frökkum á morgun.
Okkar DNA er að stíga upp og pressa en við megum ekki vera barnalegir, eins og í heimaleiknum. Við þurfum að þroskast og sýna að við eigum skilið að komast á HM,“ sagði Arnar.