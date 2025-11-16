Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 8:00

Arnar kenndi Sölva um tapið

Sölvi Geir Ottesen og Arnar Gunnlaugsson
Sölvi Geir Ottesen og Arnar Gunnlaugsson Ljósmynd/Kristinn Steinn
Jóhann Ingi Hafþórsson
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir því úkraínska í úrslitaleik um sæti í umspili fyrir lokamót HM klukkan 17.

Fyrir ári síðan fór Arnar í úrslitaleik með Víkingi gegn Breiðabliki þar sem Íslandsmeistaratitilinn var undir en tapaði illa.

„Ég kenni Sölva (Geir Ottesen) um þann leik,“ sagði Arnar á blaðamannafundi íslenska liðsins í gær og hló.

„Við fórum í fullt af úrslitaleikjum með Víkingi. Við vildum stórkostlegan leik á móti Breiðabliki og kannski var það of djaft. Leikmyndin verður meira eins og gegn Frökkum á morgun.

Okkar DNA er að stíga upp og pressa en við megum ekki vera barnalegir, eins og í heimaleiknum. Við þurfum að þroskast og sýna að við eigum skilið að komast á HM,“ sagði Arnar.

