Byrjunarlið Íslands: Tvö mjög óvænt nöfn

Byrjunarlið Íslands í leiknum gegn Aserbaídsjan.
Byrjunarlið Íslands í leiknum gegn Aserbaídsjan. Ljósmynd/Alex Nicodim

Byrjunarlið Íslands fyrir úrslitaleikinn gegn Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta hefur verið opinberað.

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gerir þrjár breytingar á liðinu sem vann Aserbaídsjan á fimmtudag.

Hörður Björgvin Magnússon, Jón Dagur Þorsteinsson og Brynjólfur Willumsson koma inn í liðið í staðinn fyrir Daníel Leó Grétarsson, Kristian Nökkva Hlynsson og Jóhann Berg Guðmundsson.

Áttu fæstir von á að hörður og Brynjólfur yrðu í byrjunarliðinu en Hörður lék síðast mótsleik árið 2023. Brynjólfur hefur aldrei verið í byrjunarliði í mótsleik áður. 

Byrjunarlið Íslands:

Mark: Elías Rafn Ólafsson.

Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Hörður Björgvin Magnússon, Sverrir Ingi Ingason, Mikael Egill Ellertsson.

Miðja: Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Albert Guðmundsson.

Sókn: Brynjólfur Willumsson, Andri Lucas Guðjohnsen, Jón Dagur Þorsteinssonþ

