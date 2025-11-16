Byrjunarlið Íslands: Tvö mjög óvænt nöfn

Byrjunarlið Íslands fyrir úrslitaleikinn gegn Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta hefur verið opinberað.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gerir þrjár breytingar á liðinu sem vann Aserbaídsjan á fimmtudag.
Hörður Björgvin Magnússon, Jón Dagur Þorsteinsson og Brynjólfur Willumsson koma inn í liðið í staðinn fyrir Daníel Leó Grétarsson, Kristian Nökkva Hlynsson og Jóhann Berg Guðmundsson.
Áttu fæstir von á að hörður og Brynjólfur yrðu í byrjunarliðinu en Hörður lék síðast mótsleik árið 2023. Brynjólfur hefur aldrei verið í byrjunarliði í mótsleik áður.
Byrjunarlið Íslands:
Mark: Elías Rafn Ólafsson.
Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Hörður Björgvin Magnússon, Sverrir Ingi Ingason, Mikael Egill Ellertsson.
Miðja: Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Albert Guðmundsson.
Sókn: Brynjólfur Willumsson, Andri Lucas Guðjohnsen, Jón Dagur Þorsteinssonþ