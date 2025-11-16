Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 22:10

Draumur allra er úti

Elías Rafn í leiknum í kvöld.
Elías Rafn í leiknum í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Að sjálfsögðu eru allir sárir. Það er draumur allra að spila á HM og nú er draumurinn úti,“ sagði Elías Rafn Ólafsson markvörður Íslands í samtali við mbl.is eftir tap gegn Úkraínu, 2:0, í úrslitaleik um sæti í umspili HM.

Staðan var 0:0 fram að 83. mínútu en Úkraínumenn skoruðu tvö mörk undir lokin.

„Við eigum ekki að fá á okkur svona einföld mörk. Við þurfum að skoða þetta. Mér fannst ekki eins og þeir væru að fara að skora fyrr en markið kom.

Við vorum undir mikilli pressu en á sama tíma fannst mér þeir ekki hættulegir. Svona er boltinn. Við hugsum um næsta verkefni núna,“ sagði Elías.

mbl.is
Fleira áhugavert
Eldur í gámi Sorpu á Granda Mjög þakklát fyrir stuðning Íslands Telur kröfu í auglýsingu á Starfatorgi umdeilda „Ég var í mjög erfiðri fjárhagsstöðu á þeim tíma“
Fleira áhugavert
Á endanum búið til til að græða pening Við skildum allt sem þær sögðu Áfallið var ólýsanlegt Fáheyrður fundur í norskri gröf