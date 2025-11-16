Draumur allra er úti

„Að sjálfsögðu eru allir sárir. Það er draumur allra að spila á HM og nú er draumurinn úti,“ sagði Elías Rafn Ólafsson markvörður Íslands í samtali við mbl.is eftir tap gegn Úkraínu, 2:0, í úrslitaleik um sæti í umspili HM.
Staðan var 0:0 fram að 83. mínútu en Úkraínumenn skoruðu tvö mörk undir lokin.
„Við eigum ekki að fá á okkur svona einföld mörk. Við þurfum að skoða þetta. Mér fannst ekki eins og þeir væru að fara að skora fyrr en markið kom.
Við vorum undir mikilli pressu en á sama tíma fannst mér þeir ekki hættulegir. Svona er boltinn. Við hugsum um næsta verkefni núna,“ sagði Elías.