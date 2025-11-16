Fagna tvöföldu fertugsafmæli í Varsjá

„Við erum spenntir, það er mikil eftirvænting eftir þessu og góð stemning í borginni og spenntir að sjá hvernig strákarnir verða í kvöld,“ sagði Aðalgeir Ásvaldsson stuðningsmaður íslenska landsliðsins í fótbolta við mbl.is í miðborg Varsjár í dag.
Fram undan er leikur við Úkraínu þar sem sæti í umspilinu um sæti á lokamóti HM er undir.
„Ég er mjög peppaður því við erum að fara á HM, það er ekkert annað í boði. Hérna veðrar vel til sigurs og við sækjum þetta,“ sagði vinur hans Sveinn Tjörvi Viðarsson.
Þeir eru ánægðir með landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson.
„Vel, hann er búin að fá sinn tíma til að setja sinn stimpil á liðið og ég fíla það. Ég væri til í að sjá einhverja grófa sexu, við verðum að aðeins að passa vörnina. Auðvitað saknar maður Arons, við þurfum einhverja svona týpu þá erum við að fara að sigla þessu,“ sagði Aðalgeir.
Hvernig kom þessi hugmynd, að fara á þennnan leik?
„Við erum í afmælisferð, erum báðir fertugir og höfum ferðast saman síðan við vorum átján, nítján ára þannig það lá beinast við. Við keyptum miða daginn eftir Frakklandsleikinn. Við erum áttræðir saman,“ sögðu þeir í kór.