Fyrirliðinn í sárum: „Mun taka einhvern tíma“

„Það er erfitt að setja það í orð hversu svekktur maður er,“ sagði Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir tap liðsins gegn Úkraínu í lokaumferð D-riðils undankeppninnar í Varsjá í Póllandi í kvöld.
Leiknum lauk með 2:0-sigri úkraínska liðsins en það voru þeir Oleksandr Zubkov og Oleksii Hutsuliak sem skoruðu mörk Úkraínu á lokamínútum leiksins.
„Við vorum komnir í úrslitaleik og við klúðrum því, þú upplifir ekki mikið verri tilfinningu en það. Þessi leikur ræðst að einhverju leyti á hornspyrnum. Við fáum hornspyrnu og Gulli [Guðlaugur Victor Pálsson] á skalla markmaðurinn þeirra ver mjög vel. Stuttu seinna fá þeir svo hornspyrnu og skora. Við reynum allt til þess að jafna metin en þeir bæta þá við öðru marki og þá var þetta í rauninni bara búið,“ sagði Hákon.
Staðan var markalaus á 80. mínútu og úkraínska liðinu gekk illa að opna þéttan varnarmúr íslenska liðsins.
„Mér leið eins og við hefðum þurft að halda betur í boltann og stíga ofar á þá. Við vorum farnir að verjast ansi djúpt á eigin vallarhelmingi sem er kannski eðlilegt að einhverju leyti því okkur hefði dugað jafntefli til þess að komast áfram í umspilið en því miður gekk það ekki.“
Hákon viðurkennir að það muni taka hann tíma að jafna sig á tapinu í kvöld.
„Það mun taka einhvern tíma. Ég á leik eftir viku þannig að ég gef þessu þrjá daga. Lífið heldur áfram og maður þarf að halda áfram að standa sig fyrir sitt félagslið en það mun klárlega taka einhvern tíma að jafna sig á þessu,“ sagði Hákon í samtali við mbl.is.