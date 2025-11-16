Gagnrýndi Arnar: Mistök að velja ekki Gylfa

Kári Árnason, fyrrverandi landsliðsmaður í fótbolta, gagnrýndi Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfara eftir tap Íslands gegn Úkraínu í undankeppni HM 2026 í kvöld.
Ísland er úr leik eftir tap gegn Úkraínu í Varsjá, 2:0, en tapið þýðir að Ísland endar í þriðja sæti riðilsins og á ekki lengur möguleika á því að komast í umspilið fyrir HM.
Kári, sem er yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi úr Reykjavík, gagnrýndi Arnar fyrir að velja ekki Gylfa Þór Sigurðsson í hópinn þegar leikurinn var gerður upp í myndveri Sýnar.
„Ég hefði alltaf valið Gylfa, okkur vantaði mark og það hefði verið gott að geta sett hann inná,“ sagði Kári.
„Af hverju er hann ekki með? Hann var frábær undir lok tímabilsins, hleyptur mest í Bestu deildinni og getur leyst þetta djúpa hlutverk mjög vel. Það gæti leyft Hákoni (Arnari Haraldssyni) að fara framar. Gylfi er vanur að draga vagninn.
Talandi um nostalgíu. Það væri gaman að Jói (Jóhann Berg Guðmundsson) hafi lagt upp mark í leiknum gegn Aserbaídsjan og ef Gylfi hefði skorað tvö eins og hann gerði þegar við unnum Úkraínu heima í aðdraganda HM 2018,“ sagði Kári á Sýn Sport eftir tapið gegn Úkraínu.