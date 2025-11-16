Jón Dagur: Ennþá verra að tapa aftur fyrir þeim

Jón Dagur Þorsteinsson, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, var eðlilega nokkuð súr í samtali við mbl.is eftir tveggja marka tap Íslands gegn Úkraínu í Varsjá í Póllandi í kvöld.
„Þetta eru auðvitað bara gríðarleg vonbrigði og ég er mjög svekktur, það er lítið annað sem ég get sagt.
Hrikalega svekkjandi og að það gerir þetta eiginlega ennþá verra að tapa aftur fyrir þeim.
Mér fannst við vera nokkuð öruggir varnarlega. Auðvitað sköpuðum við okkur kannski ekki eins mikið og við vildum sóknarlega og vorum kannski svolítið neðarlega á köflum.
Úkraínumenn voru ekki að skapa sér neitt, svo skora þeir fyrsta markið eftir fast leikatriði. Markvörður þeirra á líka tvær frábærar vörslur. Það er stutt á milli í þessu.”
Aðspurður um frammistöðu íslenska liðsins sagði Jón Dagur:
„Eins og ég sagði áðan þá fannst mér þeir ekki vera búnir að skapa sér mikið og varnarlega var frammistaða okkar frábær alveg fram að markinu þeirra.
Jón Dagur var spurður út í það hvernig honum þætti að spila á hægri kantinum og á köflum leysa hlutverk vængbakvarðar.
„Auðvitað er þetta ekki mín staða þannig séð. Ég hef alltaf verið talsmaður þess að maður þurfi að vera tilbúinn að fórna eigin hagsmunum ef þess þarf og ég er alveg tilbúinn að gera það sem Arnar segir mér að gera.”
Jón Dagur var ekki í byrjunarliðinu í leiknum gegn Aserbaídsjan en byrjaði leikinn í kvöld. Hann var spurður að því hvort hann hafi vitað af þessari ráðstöfun fyrir fram.
„Nei ég vissi það ekkert, en ég var bara tilbúinn í þau hlutverk sem mér voru gefin,” sagði hann að lokum.