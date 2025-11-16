Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 23:00

Kristófer Acox skaut fast á stjórnarmenn Vals

Kristófer Acox er leikmaður Vals í körfubolta og kærasti Guðrúnar …
Kristófer Acox er leikmaður Vals í körfubolta og kærasti Guðrúnar Elísabetar sem spilar með kvennaliði Vals í fótbolta. mbl.is/Ólafur Árdal

Körfuboltamaðurinn Kristófer Acox sem spilar með Val í efstu deild karla í körfubolta velti því fyrir sér hvort kvennalið félagsins í knattspyrnu myndi festast í neðri deildum eftir tilkynningu félagsins í dag.

Samningar Örnu Sifjar Ásgrímsdóttur, Fanndísar Friðriksdóttur, Jordyn Rhodes og Natöshu Anasi við Val runnu út í dag og ákvað félagið að framlengja ekki við þessa mikilvægu leikmenn liðsins síðustu ára. 

Samningur Guðrúnar Elísabetar Björgvinsdóttur rennur einnig út um áramótin og Valur mun ekki framlengja samning hennar en hún er sambýliskona Kristófers.

Valur kveður fimm leikmenn

„Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það mun ganga að keppast um titla næstu árin, eða hvort að liðið muni hreinlega bara festast í neðri deildum, miðað við ákvarðanatökur stjórnar varðandi þetta frábæra kvennalið sem hefur einhliða haldið uppi sigurhefð hjá þessari fótboltadeild félagsins síðustu ára,“ skrifaði Kristófer við færslu Vals.

mbl.is
