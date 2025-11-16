Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, á von á erfiðum leik þegar íslenska karlalandsliðið mætir því úkraínska í undankeppni HM í Varsjá klukkan 17.
Ísland sigraði Aserbaídsjan, 2:0, á útivelli á fimmtudag en úkraínska liðið er sterkara og vann m.a. það íslenska 5:3 á Laugardalsvelli í síðasta mánuði.
„Við erum að tala um allt annan leik og allt önnur gæði. Leikmenn Úkraínu eru að spila í frábærum liðum. Við töpuðum heimaleiknum þar sem leikurinn snerist á einu augnabliki.
Það er munurinn á því að mæta svona sterkum liðum, þér er refsað fyrir lítil mistök,“ sagði Þorvaldur við mbl.is á heimavelli Legíu frá Varsjá, þar sem leikurinn fer fram.
Eftir sigurinn á Aserbaídsjan og tap Úkraínu gegn Frakklandi er ljóst að Íslandi nægir jafntefli til að fara í umspil.
„Við getum verið sammála að það gæti verið gott ef leikurinn þróast þannig, ef það stefnir í jafntefli,“ sagði Þorvaldur en ljóst er að Ísland mætir sterkum þjóðum ef liðið fer í umspil.
„Ef við förum áfram tekur við annað risaverkefni. Ef þetta næst sýnir það hvað við erum komnir langt á stuttum tíma. Það yrði ekki bara frábært fyrir þennan hóp heldur íslenska knattspyrnu í deild. Verkefnið er erfitt en þetta eru leikmenn sem geta tekist á við þetta.“