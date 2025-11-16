Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta í Varsjá klukkan 17 á morgun og nægir jafntefli til að fara í umspil um sæti á lokamótinu.
Afar mikið verður undir í pólsku höfuðborginni og því mikilvægt að spennustig leikmanna sé rétt stillt.
„Við vorum þarna fyrir tveimur árum síðan í eins leik og sá leikur var góður í minningunni en tapaðist og það sveið. Menn verða að líta í sársauka í sínum ferli og mótivera sig áfram.
Það á að vera spenningur og menn eiga að vera hræddir og stressaðir á réttan hátt og knýja það fram til að ná orku. Þetta verður dramatík í 90 mínútur og þetta mun fara alla leið,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á blaðamannafundi í dag.