Menn eiga að vera hræddir og stressaðir

Ísland vann sterkan sigur á Aserbaídsjan á fimmtudag.
Ísland vann sterkan sigur á Aserbaídsjan á fimmtudag. Ljósmynd/Alex Nicodim
Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta í Varsjá klukkan 17 á morgun og nægir jafntefli til að fara í umspil um sæti á lokamótinu.

Afar mikið verður undir í pólsku höfuðborginni og því mikilvægt að spennustig leikmanna sé rétt stillt.

„Við vorum þarna fyrir tveimur árum síðan í eins leik og sá leikur var góður í minningunni en tapaðist og það sveið. Menn verða að líta í sársauka í sínum ferli og mótivera sig áfram.

Það á að vera spenningur og menn eiga að vera hræddir og stressaðir á réttan hátt og knýja það fram til að ná orku. Þetta verður dramatík í 90 mínútur og þetta mun fara alla leið,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á blaðamannafundi í dag.

