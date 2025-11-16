Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 18:52

Mörk í lokin og draumur Íslands úti

Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland mátti þola tap, 2:0, í úrslitaleik við Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta í Varsjá í kvöld. Úkraína endar í öðru sæti riðilsins og fer í umspil. Ísland er úr leik en Frakkland fer beint á HM.

Það var ljóst fyrstu 20 mínúturnar að mikið var undir. Liðin gáfu fá færi á sér og var lítið sem ekkert um færi framan af leik.

Viktor Tsygankov var nálægt því að koma Úkraínu yfir á 24. mínútu eftir snögga sókn en hann skaut í slána rétt utan teigs eftir góðan sprett.

Albert Guðmundsson í baráttunni við Ivan Kalyuzhnyi í Varsjá í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

Oleksandr Zubkov átti svo tvö skot á 29. og 31. mínútu en í bæði skiptin skaut hann rétt framhjá og var sókn úkraínska liðsins að þyngjast.

Vladyslav Vanat átti hættulega hælspyrnu að marki Íslands á 40. mínútu en Elías Rafn Ólafsson var snöggur niður og varði vel.

Að lokum var ekkert skorað í fyrri hálfleik en Úkraínumenn voru mun líklegri. Íslenska liðið sótti nokkrar hornspyrnur en það var allt og sumt.

Hákon Arnar Haraldsson sækir að Yehor Yarmolyuk í Varsjá í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

Íslenska liðið byrjaði af krafti í seinni hálfleik og Brynjólfur Willumsson fékk gott færi á 48. mínútu er hann fékk frían skalla í markteignum en hann skallaði í grasið og Anatoliy Trubin varði.

Úkraína náði fínum kafla í kjölfarið og Oleksandr Zubkov átti fast skot utan teigs á 61. mínútu en Elías varði vel. Skömmu síðar átti Ruslan Malinovskyi marktilraun utan teigs en boltinn fór aðeins yfir.

Yehor Yarmolyuk skallar boltann yfir Ísak Bergmann Jóhannesson í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

Úkraínska sóknin þyngist meira eftir því sem lengra leið á seinni hálfleikinn. Guðlaugur Victor Pálsson var hins vegar hársbreidd frá því að koma Íslandi yfir á 77. mínútu með föstum skalla af stuttu færi eftir aukaspyrnu frá Alberti Guðmundssyni en Trubin varði gríðarlega vel.

Það voru svo Úkraínumenn sem komust yfir á 83. mínútu þegar Oleksandr Zubkov skoraði með skalla af stuttu færi eftir horn. Oleksii Hutsuliak gerði svo annað mark í uppbótartíma er hann skaut í varnarmann og í netið og þar við sat.

