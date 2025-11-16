Skorum og þöggum niður í 18.000 manns

„Mjög vel, þetta er stemning,“ sagði Hilmar Jökull Stefánsson formaður Tólfunnar í samtali við mbl.is í miðborg Varsjá í Póllandi. Hann er mættur til að styðja íslenska liðið gegn því úkraínska í úrslitaleik um sæti í umspili þar sem sæti á HM er undir.
„Þetta er fyrsta skipti sem ég fer á útileik hjá Íslandi sem er ekki stórmót. Það eru 200 Íslendingar hérna og bara góð stemning í fólkinu. Við töpum þessu ekki, mér er eiginlega alveg sama hvort við gerum jafntefli eða vinnum með einu, svo lengi sem við töpum ekki.
Hilmar er mikill stuðningsmaður Breiðabliks og Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari þjálfaði áður Víking og er mikill rígur þar á milli.
Það var tvöfaldur sigur fyrir mig þegar hann fór frá Víkingi. Að losna við hann frá Víkingi var fínt fyrir mig sem Blika en að fá hann í landsliðið var æðislegt og maður sér hvað þjóðin er með honum í liði.
Ég hef líka gaman að því að því að hann er að reyna að gera breytilega hluti. Hann er að breyta til á milli leikja og ég þori að veðja að hann byrji ekki sömu leikmönnum og hann gerði í síðasta leik.“
Stuðningsmenn Íslands verða um 200 á móti 18.000 stuðningsmönnum Úkraínu. Við verðum að skora snemma, ef við skorum snemma þá getum við þaggað niður í þeim,“ sagði Hilmar.