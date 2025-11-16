Sverrir bestur hjá Íslandi: Skiptir engu máli

„Þetta eru fyrst og fremst gríðarleg vonbrigði,“ sagði Sverrir Ingi Ingason, varnarmaður íslenska landsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið á móti Úkraínu í kvöld.
„Það er erfitt að taka þessu. Fyrra markið kom úr horni og við fengum okkar möguleika til að komast yfir en smáatriðin féllu ekki með okkur.
Mér finnst liðið vera komið á þann stað að eiga að geta gert alvöru atlögu að HM. Umspilið hefði verið rosalega erfitt en það voru leikir á móti Úkraínu sem felldu okkur.
Við áttum aldrei að tapa heimaleiknum. Við verðum að læra af þessum leikjum. Ég er viss um að þetta lið á eftir að ná langt á næstu árum. Það eru margir í liðinu okkar ungir sem eiga allan landsliðsferilinn sinn eftir nánast,“ sagði Sverrir.
Hann var að mati mbl.is besti leikmaður Íslands í kvöld en það skipti hann litlu máli.
„Það skiptir engu máli. Ég væri frekar til í að hafa spilað ömurlega og við værum á leiðinni í umspilið. Það eru allir að reyna allt en það voru þessi litlu atriði. Svona er fótboltinn.
Næst er það C-deild í Þjóðadeildinni og þar eigum við að vera með yfirburði. Þá getum við komið okkur í góða stöðu upp á umspil og undankeppni EM,“ sagði Sverrir.